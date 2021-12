Confira as novidades da semana, aniversariantes e clicks especiais na coluna da Márcia Abreu

Bem-vindo 2022!

Deixemos para trás o ano que passou. Que possamos viver 2022 com muita paz, saude, amor, esperança e oportunidades. Que este ano seja de muitas realizações para todos nós! Feliz 2022!

B-DAY

Abrimos a coluna com todos os vivas à acadêmica de Medicina Aryana Tavares, que hoje, 30, completa años e reúne trupe e familiares para balada eletrizante. Felicidades.

Bom filho, bom amigo e grande amante do futebol, Roberto Neto participa da Copa São Paulo 2022. Na torcida e toda orgulhosa, sua mamis coruja Marcia Cristiny.

É BIG, É BIG!

Hoje, 30, será de comemoração pela nova idade da Saluana Bonfim. Saúde, alegrias e paz!

CINEMA

Seguindo todas regras de biossegurança, “Turma da Mônica: Lições” é a estreia da semana no cinema do Via Verde Shopping.

#“Sing 2” já está com pré-venda aberta e será lançado dia 6 de janeiro em todos os cinemas do Brasil. E continuam em cartaz os filmes Matrix Resurrections e Homem-Aranha: Sem Volta para Casa. Adquira seu ingresso na bilheteria do Cine Araújo, nos canais de autoatendimento próximos ao cinema e no site www.ingresso.com.

CLICK

Belo click do advogado Mario Paiva com seu filho Mateus.

Comandante Ricardo Lima com sua Mariana Tavares e os filhos Lorenzo, Isabela e Henrico em belo ensaio fotográfico de Natal. A família passa as festas de fim de ano na cidade de Mariana, em Goiania-GO.

Em Jurerê Internacional, o casal Marcus Vinicius Paiva e sua bela Carol Lopes.

Em momento churras, selfie-tietagem de Joana Darque Tinôco com o goleiro Weverton Pereira.

Novidade é o que não falta em O Boticário. E, para você manter seus cabelos protegidos e restaurados na época mais quente do ano, perfeita é a linha Match Operação Verão, linha vegana, especialmente desenvolvida para atender aos cuidados e às atenções que os fios precisam nesta estação, composta por shampoo sem sal, condicionador, máscara reparadora e leave in – com cinco níveis de proteção: calor, UV, sal, cloro e frizz, além de evitar a formação de nós – e spray texturizador com efeito “praia”. Tuuuuudo de bom!