Confira os eventos que rolaram no fim de semana em Rio Branco com Gabriela Queiroz

CONFIRA O QUE ROLOU ESSE FINAL DE SEMANA

EMPREENDEDORA DE LOJA VIRTUAL LANÇOU EVENTO VIP NESTE ÚLTIMO SÁBADO;

A empreededora Karen Tabosa realizou um evento fechado para suas clientes VIPS, em um buffet, com direito a música ao-vivo e bartender (open bar de drink), além de aproveitar o embalo e abrir tapete vermelho para as modelos da Aster Model School, vestindo suas peças fantásticas. Tudo isso como forma de gratidão por chegar onde está hoje, pois ela iniciou toda sua carreira no Terminal Urbano da cidade, apenas com uma sacola cheia de roupas… Quem quiser acompanhar toda a história dela, já tem em destaque no seu instagram: @empowered.ac

Incrível como ela desenvolveu tanto e tem esse reconhecimento da mulherada de Rio Branco, com peças exclusivas, sob medida e pedraria, voltada toda em moda casual e luxo… Karen tá se tornando cada vez uma empreendedora procurada, sempre garantindo os looks de suas clientes e ainda boas vindas para as que estão chegando agora, conhecendo seu trabalho, visitando sua rede social que é a sua principal fonte de contato.

Confira um pouco do que rolou em seu evento:

______________BASTIDORES________________

ATRAÇÃO SERTANEJA DOS BARES E NOITES DE RIO BRANCO, FEZ BARULHO EM LOTEAMENTO FECHADO.

Vinicius Rodrigues, músico e compositor, agitou em uma das residências no Ecoville, onde estava sendo feita uma confraternização realizada durante o dia, que até Bartender compareceu para deixar a galera ainda mais eufórica pelas celebrações.

Confira um pouco do que rolou:

———————BASTIDORES————————

GOVERNADOR GLADSON CAMELI MARCOU PRESENÇA EM CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E AGRONEGÓCIO DO ESTADO (SEPA)

Nesta última sexta-feira, foi realizado a confraternização da SEPA, com churrasco no chão, música ao vivo e a presença do Governador a convite do Secretário, Nenê Junqueira.

Confira alguns momentos do evento: