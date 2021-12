Queridinha de Silvio Santos faz plástica para ir pro BBB22. Saiba quem

Confirmada para o BBB22, Helen Ganzarolli é um nome que atinge todas as massas e possui grandes chances de ganhar o favoritismo dentro do reality show. Conhecida pelo povão graças aos 25 anos de trabalho no SBT, a modelo, atriz e apresentadora acumula mais de quatro milhões de seguidores no Instagram e já estrelou programas e filmes com lendas do entretenimento como Didi, Silvio Santos e Gugu Liberato.

A carreira artística de Helen começou no ano de 1996, quando assinou contrato com a agência de modelos Ford Models. Quatro anos depois, foi convidada a participar do programa Sabadão Sertanejo, comandado por Gugu Liberato, no SBT. Em seguida, começou a trabalhar no Domingo Legal, no quadro da banheira. Foi aí que o nome da morena ficou conhecido de uma vez por todas pelo grande público. Helen já fez algumas pontas em filmes como Didi, o cupido trapalhão, em 2003, ao lado do cantor Daniel, Jackeline Petkovic e, claro, Renato Aragão, o Didi. Em 2008, Sílvio Santos a convidou para comandar o programa Fantasia. Dois anos depois, estreou no SBT o programa Telefone e ganhe, que foi cancelado 24 horas após sua primeira exibição. Em 2011, a apresentadora foi convidada para apresentar o programa Cassetadas Engraçadas e Desastradas, que também não foi exatamente um sucesso. Hoje, Helen integra o elenco do Jogo dos Pontinhos, um dos quadros mais populares do Programa Silvio Santos. Com esse currículo, ninguém pode duvidar da bagagem e do conhecimento da morena sobre televisão. Apelo popular, Helen Ganzarolli também tem de sobra. O que nos resta é aguardar para descobrir como ela vai se sair vigiada 24 horas por dia…