Confronto entre facções rivais deixa duas pessoas baleadas no interior do Acre

Um confronto entre membros das facções Comando Vermelho e Bonde dos 13, na noite desta terça-feira (7), terminou com duas pessoas baleadas dentro de uma residência no km 19 do Ramal do Terçado, no Km 102 da BR-364, sentido Sena Madureira-Rio Branco, no interior do Acre. As vítimas foram identificadas como Wesliane Karolaine Lima da Silva, 24 anos, e Verenilsom Vieira dos Santos, 23.

Segundo Verenilsom, ele pertence à Facção Comando Vermelho e havia chegado recentemente naquela região, que é uma invasão. Ele disse que foi para o local, colher, quebrar e vender castanha.

Ainda segundo Verenilsom, mais cedo, a esposa dele, Wesliane Karolaine, estava tomando banho na parte de fora da residência quando ela viu homens se escondendo na área de mata próximo à casa. Já à noite, o casal estava na companhia de algumas amigas e tinha terminado de jantar, quando foram surpreendidos por cerca de cinco pessoas que invadiram a residência e começaram a realizar vários disparos contra Verenilsom e Wesliane.

Ao perceber que foi atingido no braço direito, que inclusive chegou a quebrar, Verenilsom se trancou dentro do quarto e disse que ouviu os criminoso gritando “aqui é o Bonde dos 13” e outros falando que ele ainda estava vivo e tinha que morrer. Verenilsom relatou também que pegou uma espingarda que estava no quarto e deu apenas um disparo com o único cartucho que a arma tinha. Em seguida, os meliantes correram para a mata e fugiram.

Ainda segundo Verenilsom, antes de fugir, os bandidos ainda chegaram a dar um tiro no rosto e no braço esquerdo de Wesliane, que chegou a quebrar. Após ver que os criminoso fugirem, as vitimas pediram ajuda em uma casa próxima para acionar a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Samu enviou uma ambulância e uma caminhonete de apoio, que conseguiu resgatar Verenilsom e Wesliane dentro do 19 quilômetros de ramal. Segundo os socorristas, os feridos estavam com os braços feridos e com fraturas, dentro de uma residência de conhecidos, e receberam os primeiros socorros e foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais Miliares do 8° Batalhão foram acionados e estiveram no local, fazendo os primeiros levantamento e conseguiram apreender somente a espingarda que estava com Verenilsom. Foram colhidas informações e características dos autores, mas ninguém foi preso.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Sena Madureira.