Conheça os brasileiros no elenco do novo De Férias com o Ex: Caribe

A MTV e o Paramount+ revelaram o nome dos dez participantes da primeira temporada do De Férias Com o Ex: Caribe. O programa, gravado na Colômbia, conta com a participação de sete brasileiros, sendo um participante de Brasília, uma colombiana e dois mexicanos. A intenção é conectar o público de diferentes países da América Latina.

O participante do Distrito Federal é Gabriel Sampaio, de 27 anos de idade. Modelo e professor de Educação Física, ele se apresentou como uma pessoa amorosa. “Tenho cara de mal, mas sou um amor de rapaz. Sempre quis viver algo diferente assim, fiquei super animado em saber como é um reality”, disse na apresentação. De Férias com o Ex: CaribeMTV/Divulgação Além de Gabriel, o elenco conta com Camilla Costa, presente na 6ª temporada do De Férias Com o Ex Brasil, Carlos Ortega, irmão de Pedro Ortega, Haeixa Pinheiro, João Vitor Pimentel (JV), Leticia Oliveira e Mariana Franco. O grande diferencial desta edição, com estreia prevista para 2022, é a questão dos diferentes idiomas. Para a gravação do reality, o elenco e equipe técnica foram testados e colocados em quarentena para assegurar que não houvesse nenhuma contaminação por Covid-19. Além disso, uma “bolha” foi criada para a realização das gravações.