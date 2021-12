Conheça os novos reforços do Palmeiras para 2022

Sem repetir a fórmula da temporada, quando quase não contratou jogadores, o time vem apresentando reforços e mais jogadores ainda devem pintar na Academia do Alviverde. Veja o perfil de quem já chegou e de quem ainda pode reforçar o Verdão em 2022:

Reforço gringo

Após a saída de Felipe Melo, o Verdão agiu rápido e foi nos Estados Unidos buscar o novo reforço para o setor. O clube também deve se desfazer de Danilo Barbosa, que deve ser devolvido após empréstimo.

E da Major League Soccer (MLS) chega o colombiano Eduard Atuesta. O Alviverde adquiriu 70% dos direitos econômicos do jogador por cerca de R$ 20 milhões em contrato até o fim de 2026.

Atuesta atua nas duas primeiras posições do meio de campo e pode fazer tanto a função de Danilo, na contenção, quanto de Zé Rafael, saindo mais para o jogo.

Mesmo atuando um pouco mais recuado, Atuesta ditava o ritmo de jogo no Los Angeles FC. Na última temporada com o time americano, o colombiano de 24 anos deu sete assistências e marcou dois gols em 27 jogos. Assim, tem as credenciais para melhorar o ritmo do meio de campo do Palmeiras.

Reserva de luxo no gol

A outra contratação já confirmada é o goleiro Marcelo Lomba. O arqueiro de 34 anos chega ao time paulista após seis temporadas no Internacional.

Lomba será reserva imediato de Weverton, que perderá jogos na temporada por compromissos com a Seleção Brasileira. O clube optou pela contratação após a saída de Jailson e por acreditar que Vinicius Silvestre ainda é muito jovem para substituir o goleiro titular quando necessário.

Oportunidade no ataque

Quem também chega é Rafael Navarro. O centroavante chega para um setor que conta com Luiz Adriano e Deyverson. A permanência da dupla não é garantida e o camisa nove chega com expectativa de ter boas oportunidades até mesmo no titular na próxima temporada.

Aos 21 anos, o centroavante tem o perfil que o clube busca: jovens com potencial de crescimento dentro do clube e que possam gerar retornos ao time no futuro.

Com boa presença de área, Navarro marcou 16 gols e deu 19 assistências com a camisa do Botafogo na temporada.