Coronavírus: imunização do Acre ainda não atingiu nem 50% da população e ganha destaque nacional

O Acre é um dos doze estados da federação que não atingiram 60% da imunização: apenas 47,50% dos acreanos estão com o ciclo vacinal que garante a imunização contra a Covid-19 completo (com as duas doses ou com a vacina de dose única). O número difere do cenário nacional, em que o ciclo vacinal chegou a 65,09%. Os dados são do Consórcio Nacional de Imprensa formado por O GLOBO, Extra, G1, Folha de S.Paulo, UOL e O Estado de S. Paulo e reúne informações das secretarias estaduais de Saúde.

A Região Norte preocupa. Nenhum dos sete estados alcançou os 60% de vacinados. Amapá tem o pior índice, com 38,77%.

O baixo índice de imunização contra a Covid-19 acende alertas, já que observa-se com apreensão a chegada da variante Ômicron ao país, que confirma seis casos até o momento.

Além disso, a atual cobertura vacinal no Acre inviabiliza o afrouxamento de medidas como a obrigatoriedade de máscaras e outras ações preventivas, que a Organização Mundial de Saúde recomenda uma flexibilização maior a partir de 70%.