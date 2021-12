Corpo de jogador desaparecido é encontrado boiando no mar em São Paulo

O jogador de futebol Anderson Lourenço, de 23 anos, de Osasco, viajava com a família, em Mongaguá, quando desapareceu na madrugada de sexta-feira (24/12). O atleta do Osasco foi encontrado morto no mar de Praia Grande, no litoral de São Paulo. A família suspeita que ele tenha caminhado por cerca de 10 km até entrar no mar e se afogar.

Ao g1, a esposa do jogador, Larisssa Oliveira, de 22 anos, contou que o marido estava com o irmão e, na madrugada, decidiu passear na praia. Logo em seguida, sumiu. “Por volta das 2h da manhã, ele deixou as roupas dele, chave, documento, e falou para o meu cunhado que iria dar uma volta. Depois de uns cinco minutos, meu cunhado sentiu falta dele, porque ele não é de sumir assim”, relembra.