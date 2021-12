Covid-19: Estas máscaras reduzem risco de infecção, diz estudo

Máscaras do tipo PFF2 – equivalentes a outros padrões internacionais conhecidos como N95, KN95 e P2 – oferecem quase 100% de proteção contra a Covid-19, segundo um estudo do Instituto Max Planck, da Alemanha.

De acordo com a investigação, se uma pessoa infectada com SARS-CoV-2 tiver contato com uma saudável num espaço interior – mesmo a uma distância pequena e após 20 minutos – o risco de infecção é de apenas 0,1%. Se a pessoa em causa estiver vacinada, o risco é ainda menor.

Por outro lado, a análise demonstrou que, se um indivíduo saudável estiver por alguns minutos perto de um infectado, mesmo à distância de segurança recomendada, há 90% de probabilidade de ocorrer uma infecção.

Contudo, para garantir proteção, o clipe de metal deve estar bem ajustado ao nariz, pressionando-o lateralmente.

A análise também demonstrou que máscaras PFF2 bem encaixadas ao rosto protegem 75 vezes mais que as máscaras cirúrgicas. No entanto, estas últimas reduzem o risco de infecção para (no máximo) 10% se estiverem bem ajustadas.