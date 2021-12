CR7 gasta R$ 11 mil em diárias para filhos verem Papai Noel na Lapônia

O craque Cristiano Ronaldo não economizou na viagem antecipada de Natal de sua família. O jogador desembolsou cerca de R$ 11 mil em diárias em um hotel na Lapônia para os filhos e a esposa curtirem na presença do Papai Noel.

Segundo o site El Español, a família do atacante português do Manchester United se hospedou em uma cabana com diárias avaliadas em R$ 11,3 mil. Georgina Rodríguez, esposa de CR7, vem registrando os momentos nas redes sociais.

Cristiano Ronaldo está concentrado com o Manchester para as partidas de fim de ano do United. A Premier League vive um novo surto de Covid-19, que vem adiando jogos da competição. A partida do time de CR7 desta semana foi adiada devido ao avanço da doença.