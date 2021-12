Criança pede água e pão de queijo em cartinha ao Papai Noel dos Correios no AC; 500 cartas aguardam adoção

Brinquedos, caixa de chocolate e até saúde. Os pedidos das crianças que enviaram as cartinhas para o Papai Noel dos Correios no Acre são os mais diversos e comoventes, tem aqueles que pedem os brinquedos mais simples, um carrinho de controle remoto que brilha e alguns que partem o coração: água e pão de queijo, por exemplo, foram os pedidos de uma das crianças que aguarda que sua cartinha, com um pedido simples e essencial [como a água], seja adotada.

A campanha teve início em novembro e ao menos 500 das cerca de 1,5 mil cartas recebidas ainda estão disponíveis para adoção. Para apadrinhar uma delas e fazer o Natal de uma criança mais feliz, o interessado pode fazer a adoção de forma online ou presencial na agência do Centro de Rio Branco, na Avenida Epaminondas Jácome, das 8h às 16h.

Se optar por fazer a adoção online, basta acessar o blog do Papai Noel, onde estão disponíveis as imagens das cartinhas. Lá o interessado se cadastra, escolhe qual deseja adotar e vai ao Correio levar o presente. A entrega dos presentes pode ser feita até o dia 17 de dezembro.