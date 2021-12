Crime da Motosserra: Justiça do AC arquiva processo contra primo de Hildebrando Pascoal

Na ocasião, Aureliano seria julgado pelo Tribunal do Juri por homicídio simples. Ele chegou a ser absolvido em 2009, contudo, o Ministério Público do Acre (MPAC) pediu à Câmara Criminal que fosse feito um novo julgamento.

O último julgamento do primo de Pascoal, marcado para acontecer no dia 26 de outubro, foi adiado pois um dos advogados estava doente e o outro decidiu deixar o caso.

O ex-comandante da Polícia Militar Aureliano Pascoal Duarte Pinheiro Neto, acusado de ter sido um dos envolvidos no “crime do motosserra”, que culminou na morte de Agilson Firmino dos Santos, o Baiano, não sentará mais na cadeira dos réus. Quem decidiu isso foi a juíza Luana Campos, da 1ª Vara do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), que acatou a um recurso da defesa do acusado.

