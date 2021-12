Criminoso de 24 anos invade escola e é baleado por vigilante em Rio Branco

Josué Luiz Henrique Souza de Matos, 24 anos, foi ferido com um tiro, na madrugada desta quarta-feira (15), na Escola Instituto de Educação Lourenço Filho, na avenida Getúlio Vargas, no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco.

Segundo informação da polícia, Josué invadiu o estabelecimento de ensino por volta das 4h da madrugada e arrombou uma janela que dá acesso a secretária da escola. No local, o ladrão furtou vários objetos da escola e tentou fugir.

O vigilante acompanhava toda a movimentação do autor pelas câmera e, ao chegar no corredor, deu ordem de parada na qual o bandido não obedeceu e fez moção de estar armado com uma faca. O vigilante então realizou dois disparos que acertaram Josué no tórax do lado esquerdo e na mão. Após o tiro, o ladrão caiu no chão e gritou pedido socorro.

O vigilante acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local dando os primeiros atendimentos a Josué, que foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

A Polícia Militar também foi chamada e esteve no local, onde recolheu a arma do vigilante, que possui apenas a posse, mas não o porte, e foi levado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para prestar esclarecimento ao delegado plantonista.