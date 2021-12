Curiosidades sobre apostas online ao redor do mundo

Já não é nenhuma novidade o fato de as apostas online constituírem um mercado em franca e contínua ascensão. Do mesmo modo, não é surpresa que as apostas, cada vez mais tenham o gosto e o jeito melbet de ser, chegando aos mais diversos setores, sendo o mundo dos esportes aquele em que as apostas mais florescem.

A última década apresentou um crescimento expressivo, acentuando-se nos últimos dois anos, obviamente, em razão da pandemia que modificou muitos dos nossos hábitos. Tal crescimento fortaleceu e muito as relações entre casa de aposta e apostador, fazendo com que muitos atrativos fossem melhorados e mesmo implementados visando uma experiência sempre mais satisfatória.

Neste universo em expansão, as curiosidades são inúmeras, a começar pela quantidade de gente ao redor do mundo que afirma gostar de apostar; 26% da população mundial! Isso é mais que um quarto, ou seja, perto de dois bilhões de seres humanos afirmam que gostam de apostar. É um mercado gigantesco!

Apostar, muitas vezes, é uma válvula de escape, um meio de se livrar do estresse diário, e de quebra, tendo a chance de obter algum ganho no final. Muitos apostadores se perguntam, mas tudo isso é legal? Em muitos países apostar é permitido, existem leis que definem toda a sistemática do mundo das apostas. Outros países, como no caso brasileiro, autorizam e incentivam muitas apostas, como por exemplo, mega sena, lotofácil, loteria esportiva. Em contrapartida proíbe com todas as letras o jogo do bicho, talvez o mais amado dos jogos e largamente difundido Brasil afora.

Em relação às apostas online, a lei profere ser proibido praticar ou explorar jogos de azar no país. No entanto, as casas de apostas online estão todas hospedadas fora do Brasil, de modo que os apostadores não estão praticando crime algum. Os mais atentos e críticos talvez possam indagar sobre impostos, pagamentos, ao que se responde sem muitos volteios; impostos recolhidos na origem e pagos através de transferências perfeitamente legais.

Pois bem, com o crescimento vertiginoso do setor de apostas, os empresários do meio tiveram que encontrar meios de captar novos e fidelizar antigos clientes, e o fizeram por intermédio de ferramentas muito eficazes, promoções e bônus. Os bônus já começam na forma de presente, assim que o apostador se registra em uma casa de apostas. A curiosidade aqui, reside no fato de as casas oferecerem bônus de adesão das mais diferentes formas, ou seja, cabe ao apostador passear pelo mundo das apostas e encontrar os bônus que mais o satisfaça.

Um outro fato bastante curioso diz respeito às críticas que encontramos fixadas na apresentação dos sites de apostas; em geral, são redigidas por freelancers da área de redação que também são apostadores e testemunham sua experiência através destas pequenas notas escritas. Para quem quer saber mais sobre esta ou aquela casa de aposta, o testemunho de um profissional torna-se uma ferramenta de adesão de suma importância; não é o velho e bom boca a boca, mas, de certo modo, não deixa de ser, afinal, estamos em um ambiente virtual.

E tem mais, O apostador não precisa apostar rios de dinheiro para obter como prêmio fortunas oceânicas, na verdade, esta nem é a intenção. É necessário observar que os ganhos de uma aposta esportiva são calculados de acordo com a odd. Ótimo! Mas o que é uma odd? Odd é um valor associado a uma aposta esportiva e que representa o risco associado à aposta. Notem que quanto maior for a probabilidade de a aposta sair vencedora, menor será a odd e, consequentemente, menor o ganho; por outro lado, quanto menor for a probabilidade de aposta se dar bem, maior será a odd e, assim, mais polpudo será o ganho. A máxima para isso é antiga; quanto maior o risco, maior é o prêmio.

O mundo das apostas, pasmem (ou não), é predominantemente masculino. Pesquisas afirmam que 84% dos apostadores online são homens, e mais, estes homens são muito mais afeitos às apostas esportivas; jogos de cassino ficam em segundo plano. O curioso aqui é que alguns signos do universo físico migraram para o virtual. Só muito recentemente as mulheres vêm marcando presença no mundo esportivo, e bem mais recentemente elas vêm estabelecendo posicionamento nos cassinos, enfim, se há uma parcela, a maior, inclusive, da sociedade contemporânea a ser devidamente incluída no mundo das apostas online, este contingente é o feminino.

Apostar é um prazer, e se você não sente assim, melhor parar. Apostar não pode ser uma compulsão, ao contrário, deve ser aquele momento no qual você se revela um estrategista e aplica todos os seus conhecimentos. Divirta-se!