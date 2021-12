De Do Bronx a Royce Gracie: relembre campeões brasileiros no UFC

Hoje, vamos relembrar alguns nomes na lista de 19 lutadores que também conseguiram essa façanha ao longo dos 28 anos de história do UFC.

Royce Gracie

Não só o primeiro brasileiro a vencer o torneio, mas também o primeiro vencedor da competição. Em 1993, o formato da competição era completamente diferente do que conhecemos atualmente. Para se ter uma ideia, o brasileiro lutou contra 8 atletas na meia noite para ser o primeiro detento do cinturão.

Ele ainda acabou sendo campeão das 2ª e da 4ª edição da competição, cravando seu nome para sempre na história da competição e do esporte.

Vitor Belfort

Em 1997, Belfort fez provar o seu apelido de Fenômeno, que o acompanhou durante a sua trajetória no UFC. Com apenas 19 anos, o carioca “atropelou” Scott Ferozzo em incríveis 49 segundos de combate e se tornou o lutador mais jovem a vencer a competição. A marca segue sendo do brasileiro até hoje.

Anos depois, em 2004, Belfort voltou a repetir o feito ao bater o americano Randy Couture.

Anderson Silva

O maior nome dentro do esporte é brasileiro. Anderson Silva foi campeão em 2006 e só viu o cinturão sair de suas mãos em 2013. Colecionador de recordes, Spider tem em sua carreria marcas como a de lutador que por mais tempo foi detentor do título em toda a franquia, teve a maior sequência de vitórias (16 ao todo) e que mais vezes recebeu o troféu nocaute da noite, com 7.

Pode-se dizer sem medo que o maior de todos os tempos dentro dos octógonos do UFC é verde e amarelo.

Amanda Nunes

A primeira brasileira a garantir um cinturão, a Leoa garantiu este feito pela primeira vez no ano de 2016, depois de derrotar Miesha Tate, um dos maiores nomes da modalidade entre as mulheres.

Além de ser uma das lutadora mais completas, Amanda fez um feito inédito. Ao vencer a também brasileiro Cris Cyborg, se tornou a primeira e única mulher a ter dois cinturões de maneira simultânea: tanto no peso galo como no peso pena.

Glover Teixeira

Assim como Do Bronx, Glover foi conseguir conquistar seu cinturão neste ano, aos 42 anos de idade. Em outubro deste ano, o brasileiro venceu o o polonês Jan Blachowicz por finalização durante o o UFC 267.

Glover iniciou sua trajetória dentro do UFC em 2012, mas somente 9 anos após sua estreia que foi conseguir se sagrar campeão. Ele segue sendo o detentor do cinturão entre os pesados.