De folga há quase uma semana, Bolsonaro vai passar Réveillon na praia; saiba onde

O presidente Jair Bolsonaro (PL), que está de folga desde o dia 17, também vai passar o Réveillon longe de Brasília. Segundo o UOL, ele voltará ao DF nos próximos dias para comemorar o Natal com a família e logo depois, em 27 de dezembro, viaja a São Francisco do Sul, no litoral de Santa Catarina.

São Francisco do Sul e a folga do presidente

A cidade é um dos destinos favoritos de Bolsonaro. É a terceira vez que ele ficará descansando no município, localizado a cerca de 190 km de Florianópolis. Já visitou a cidade catarinense no Natal de 2020 e no Carnaval de 2021.

O chefe do Executivo está agora no Guarujá curtindo uma praia. Ontem, ele protagonizou uma cena ridícula ao dançar funk com apoiadores em uma lancha.

O presidente está hospedado no Forte dos Andradas, uma instalação militar situada no município, e deve retornar a Brasília no dia 23.