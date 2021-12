‘Decisão final será das pessoas e do MDB’: Jarude confirma convite para Governo do Acre nas Eleições 2022

O vereador Emerson Jarude (MDB-AC) pode ser candidato ao Governo do Acre em 2022. Isso se depender dele e do MDB, seu partido. Ao ContilNet, o vereador afirma que houve consideração ao seu em reuniões internas realizadas pela cúpula regional do partido, que decidiu discutir candidatura própria.

“O MDB, nas últimas reuniões, definiu que irá discutir uma candidatura própria a Governo. Fico feliz que meu nome foi cogitado para ser o candidato. Vejo como um reconhecimento do nosso trabalho. Ainda não está definido. Estamos ouvindo as pessoas e a decisão final será delas e do MDB”, disse Jarude ao site.

Nossa reportagem aguarda posicionamento do presidente da sigla, deputado federal Flaviano Melo.