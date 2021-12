Defesa Civil apresenta Plano de Contingência para possível enchente em Rio Branco

Com chuvas acima da média previstas para o mês de dezembro, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, decidiu se adiantar e apresentou, nesta quarta-feira, 22, o Plano de Contingência para uma possível enchente que pode acontecer na capital acreana ainda este mês. O plano foi apresentado para os secretários e diretores, contendo todas as ações que cada uma deve realizar durante o período de alagação.

As funções foram separadas entre Secretaria Municipal da Casa Civil, Secretaria Municipal de Planejamento (Seplan), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Finanças (Sefin), Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Secretaria Municipal de Educação (Seme), Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação (Segati), Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC), Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico (Safra), Gabinete Militar Municipal, Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), Departamento de Controle de Zoonoses (DCZ), Procuradoria Geral do Município (PGM), Diretoria Municipal de Comunicação (Dircom), Empresa de Urbanização de Rio Branco (EMURB), Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans), Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (FGB) e Coordenadoria de Assuntos Jurídicos e Atos Oficiais (Cojur).

De acordo com o Secretário Municipal da Casa Civil, Valtim José, é muito importante essa preparação da Prefeitura de Rio Branco, que preza muito pelo bem-estar da população acreana. “Infelizmente nós temos uma cidade que tem peculiaridades e tem algumas regiões que sempre ocorrem alagações e não podemos deixar as coisas para última hora. Nós estamos nos preparando, se possivelmente precisar do poder público, da prefeitura, a gente tem um planejamento mínimo já em pauta para atender essas pessoas que tanto sofrem, sempre que acontecem essas alagações”, ressaltou o secretário.

Segundo a secretária da Semsa, Sheila Andrade, a Secretaria Municipal de Saúde já está preparada para ofertar os serviços necessários para a população rio-branquense. “A Secretaria Municipal de Saúde tem um papel importante, nós estamos preparados, dentro do que podemos ofertar. trabalhar tanto nos abrigos, quanto no parque. Temos que lembrar que ainda estamos na pandemia, com um surto de gripe muito forte e que temos outras doenças além da possível alagação”, disse a secretária.

O coordenador Municipal de Defesa Civil, major Cláudio Falcão, explicou que no mês de dezembro choveu acima da média e é um alerta para toda a equipe municipal se preparar para realizar as ações necessárias. “Nós temos chuvas acima da média desde o mês de outubro, agora no mês de dezembro aumentou muito. Nós estamos acima de 400 milímetros. É o mês de dezembro que mais choveu em toda a história, isso requer muita atenção nossa, que a partir de agora tem que ser redobrada. Sabendo que podemos até ter uma inundação, infelizmente ainda nesse mês de dezembro. Nós não temos previsões otimistas. Nós temos previsões que requerem muito trabalho, dedicação e organização da Prefeitura”, ressaltou o coordenador.