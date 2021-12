Dentista pesquisa “como comprar maconha” na web e perde R$ 200 mil

Antes mesmo de receber o entorpecente, o dentista alega que passou a ser pressionado por Ruan a realizar novas transferências sob a alegação de que seu entregador havia sido preso, e que seria responsabilidade dele ajudar.

Na mesma conversa, o traficante enviou os endereços do dentista, da mãe e até mesmo do seu local de trabalho, como forma de intimidá-lo. O homem afirma que passou a ceder às exigências do criminoso e, entre 3 e 10 de novembro, realizou diversas transações totalizando montante superior à R$ 200 mil.

Posteriormente, o profissional relatou ter passado a receber ligações de uma pessoa que usava número com prefixo de São Paulo. O interlocutor se apresentou como policial e afirmou que conhecia toda a quadrilha que estava praticando a extorsão contra ele. O suposto investigador exigiu que fosse realizada transferência de R$ 150 mil para que não fizessem mal ao brasiliense. O pagamento, entretanto, não foi feito.