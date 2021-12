Deolane Bezerra fala de novo amor sete meses após morte de MC Kevin

Deolane Bezerra ficou conhecida nacionalmente em maio de 2021, com a trágica morte de MC Kevin. As polêmicas envolvendo o uso de drogas e traição do marido, que tomaram conta das redes sociais na época, fizeram com que a advogada recebesse a solidariedade dos internautas e chegasse ao número atual de 30 milhões de seguidores nas redes sociais.

Sete meses após ficar viúva, a DJ voltou a pensar em amor. Em entrevista, a influenciadora afirmou seguir solteira, mas não descartou a possibilidade de um novo relacionamento. “Eu digo que a gente nunca está pronto [para outro relacionamento], acho que surge. Ainda não surgiu, mas com fé em Deus vai aparecer”, explicou a famosa, ao Splash, do UOL. Na reportagem, Deolane também fala sobre o lançamento de Meu Menino, seu primeiro single, que será em homenagem a Kevin. A artista adiantou que a faixa de estreia contará com uma parceria surpresa. A advogada contou, ainda, que irá protagonizar um reality show com as irmãs, o Mansão das Doutoras. “Tudo vai ser com princípios jurídicos. Vai ter prisão, alvará de soltura, a cela. Vai ser bem legal”, finalizou.