Depois de 8 meses, Rondônia volta a registrar filas por leito para tratamento da Covid

Dos pacientes que aguardam por um leito, segundo o relatório, dois estão em situação grave e positivados para o vírus e dois estão graves, mas ainda não tiveram o teste positivado. Em ambos os casos as pessoas esperam por um leito em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) no estado.

O relatório também aponta que dois pacientes estão com o quadro moderado, mas não estão positivados com o vírus e apenas um paciente está com o quadro moderado e com o teste de Covid confirmado. Esses pacientes aguardam por um leito clínico.

