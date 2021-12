Deputado acreano chama servidores da Saúde de ‘gado’ e revolta trabalhadores; ouça

Um áudio do deputado estadual Cadmiel Bomfim (PSDB), em que chama os servidores da saúde de ‘gado’, vazou e chegou até os trabalhadores, que estão revoltados com a comparação. O parlamentar comenta as emendas do deputado Jenilson Leite (PSB), que favoreciam a categoria e foram rejeitas na Comissão de Orçamento e Finança da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Cadmiel afirma que Jenilson sabia que a emenda não passaria e sua pretensão era “queimar o Governo e base, que é obrigada a derrubar. Ele sabe que não é possível passar, mas mesmo assim ele põe que é pra ludibriar o gado, né?”, diz.

Ele volta a chamar os servidores de gado e reitera as acusações contra o colega de parlamento. Na Galeria Marina Silva, da Aleac, os servidores gritam palavras de ordem contra Bomfim, que ainda não chegou à Casa do Povo.

Ouça o áudio: