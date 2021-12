Deputado federal Alan Rick passa por cirurgia em Brasília para retirada de tumor

O deputado federal pelo Acre, Alan Rick Miranda (DEM), usou as redes sociais neste domingo para comunicar que passou por uma cirurgia na última sexta-feira (3), em Brasília.

O parlamentar postou fotos ao lado do filho Pedro, para informar que está se recuperando bem após a retirada de um tumor benigno na perna.

“Na última sexta-feira, 03, uma cirurgia para a retirada de um tumor (graças a Deus, benigno) no epicôndilo lateral do fêmur direito! Continuo no Hospital em observação. Grato a Deus por estar muito bem acompanhado da Michele e do Pedro! A presença deles me ajuda muito na recuperação”, escreveu.