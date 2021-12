Deputado “irmão” de Bolsonaro quer comandar comissão do orçamento

Deputados bolsonaristas que estão de saída do PSL para o PL trabalham, nos bastidores, para ter a presidência da Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional em 2022.

O colegiado terá importância maior no próximo ano porque será o responsável por analisar o Orçamento a ser executado em 2023 pelo presidente da República eleito em 2022.

Segundo parlamentares bolsonaristas do PSL, o nome indicado para o cargo será o de Hélio Lopes (PSL-RJ). O deputado é chamado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro de “irmão”.

O grupo argumenta que o comando da CMO para a ala bolsonarista do PSL é parte de um acordo feito com Arthur Lira (PP-AL) ainda durante a eleição dele para a presidência da Câmara, em fevereiro de 2021.

Os postos de presidente e de relator da CMO são alternados entre senadores e deputados. Em 2022, caberá a um parlamentar da Câmara presidir a comissão que vai elaborar o orçamento do presidente eleito em outubro.

Precedentes

Mesmo de saída do PSL para o PL, os deputados bolsonaristas argumentam que poderão manter o acordo feito no início deste ano, pois há precedentes nesse sentido.

O grupo ressalta que, com a criação do União Brasil após a fusão de DEM e PSL, o PSL deixará de existir formalmente, o que os permite trocar de legenda e manter acordos e cargos distribuídos por acordo partidário. Além de irem para uma legenda do mesmo bloco parlamentar.

O que aliados de Lira dizem

Líderes aliados do atual presidente da Câmara afirmaram à coluna, sob reserva, desconhecer o acordo com os deputados bolsonaristas do PSL para a CMO em 2022.

Lembram que, em outros anos, a ala bolsonarista do PSL reivindicou o comando de comissões alegando acordos anteriores, mas acabou não conseguindo.