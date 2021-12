Deputado Marcus Cavalcante ironiza oposição: “Na gestão passada, não tinha violência e saúde era um exemplo”

O deputado Marcus Cavalcante (PTB), saiu em defesa do Governo do Acre em sua fala durante o grande expediente da Assembleia Legislativa do Estado. Após colegas reverem críticas ao Executivo por parte dos deputados de oposição, que cobram solução para as reinvindicações dos servidores da Saúde e Segurança.

Sem citar nomes, o deputado falou que o que mais tem ouvido na tribuna são discursos vazios: “Discursam aqui, jogam para a plateia, dizem o que o povo quer ouvir. Como se na gestão passada o salário fosse pago em dia”, afirmou.

Ainda sobre os problemas questionados, ele afirmou que os Governos anteriores também não solucionaram as questões. “Não tinha violência e saúde era um exemplo”, ironizou.