Deputado Whendy Lima é extubado após apresentar melhora em quadro clínico: “Glória a Deus”

O deputado Whendy Lima, que foi transferido em UTI aérea para São Paulo no último dia 9 de dezembro, foi extubado nesta quinta-feira (16) e está se recuperando de forma positiva.

A informação foi dada pelo pai do político, o vereador N Lima, que comemorou o progresso no quadro clínico do filho. “Glória a Deus. Eu só tenho que agradecer a Deus por essa graça de restaurar a saúde do meu filho e honrado as nossas orações”, comentou.