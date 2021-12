Deputados aprovam “Emenda Jorge”, que garante Academia de Polícia para cadastro de reserva da Civil

A emenda modificativa conjunta, assinada por seis deputados, ao texto do Projeto do Orçamento de 2022 no Acre, que destina R$ 7 milhões do Orçamento para garantir a formação de novos quadros da Polícia Civil, por meio da Academia de Polícia Civil (Acadepol), convocando para o curso, os aprovados no último concurso, foi aprovada na Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia Legislativa do Acre nesta quarta-feira (15).

Segundo o texto, dos R$ 25 milhões da “Reserva de Contingência”, R$ 7 milhões serão remanejados para o orçamento da Segurança Pública para atender a Academia de Polícia Civil e assim garantir no Orçamento de 2022 os recursos para o curso de formação.

A emenda gerou um amplo debate e agora vai à votação no plenário. A orientação do Governo é de que a base vote contra o projeto.

“Não pressupõe que não possa haver novas convocações, mas não podemos convocar mais de 500 para uma academia se não tem nem de longe a possibilidade de vacância”, justificou o líder na Casa, Pedro Longo (PV).

A emenda foi apelidada de “Emenda Jorge”, em homenagem ao aprovado que se encontra há 15 dias acorrentado em frente ao Palácio Rio Branco.