Em uma das últimas sessões parlamentares do ano de 2021 antes do recesso parlamentar, os deputados estaduais do Acre aprovaram nesta tetca-feira (14) mais de cem projetos de lei. Uma moção de protesto contra o TSE ( Tribunal Superior Elritorsl) foi aprovada por unanimidade em face da proposta de adiantar o horário eleitoral do Acre nas eleições do ano que vem, por causa do fuso de duas horas de diferença em relação à hora oficial do Brasil. Pela proposta do TSE, as eleições no Acre ano que vem ocorreriam das 6 às 15 horas.

A moção foi apresentada pelo líder do Governo, deputado Pedro Longo (PV). Segundo ele, se aprovada, a decisão do TSE poderia prejudicar a população acreana e causar prejuízos ao processo eleitoral, já que a mudança de horário causaria muita abstenção. “As 6 horas da manhã, em muitas regiões do Acre como na zona, onde vivem índios e ribeirinhos, ainda está escuro”, disse Pedro Longo.

Os parlamentares também aprovaram a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) de autoria do deputado Gérlen Diniz (PP), que inclui os agentes de trânsito no rol dos membros do sistema de segurança pública do Estado. “Estamos fazendo justiça a esses técnicos que lutam diariamente e muitas vezes são humilhados por fazerem seu trabalho”, disse o deputado.

Os parlamentares também aprovaram 42 títulos de títulos de cidadãos acreanos e 57 moções de aplauso.