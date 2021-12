Deputados aprovam por unanimidade projeto que garante quase R$ 2 milhões para o curso de medicina na Ufac

Deputados da Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia Legislativa do Acre (UFAC) aprovaram por unanimidade a emenda proposta pelo deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) que implementa ao orçamento da Saúde recebeu o valor de R$ 1.980.000,00 remanejados da Reserva de Contingência para ser aplicado no Programa de Preceptoria do Curso de Graduação de Medicina da Universidade Federal do Acre – UFAC.

A emenda foi sugerida após uma audiência pública que debateu a situação do curso de medicina no estado, cujos alunos enfrentam dificuldade de realizar seus estágios obrigatórios por falta de preceptores, que atuam como um complemento dos profissionais, responsável por iniciar o estudante em aspectos práticos de sua profissão dentro de seu ambiente de trabalho.

A emenda aprovada acresce recurso no orçamento da Saúde para o Programa de Preceptoria do Curso de Graduação de Medicina da Universidade Federal do Acre – UFAC que ofertará 150 bolsas, no valor mensal de R$ 1.100, com o objetivo de inserir os acadêmicos na prática hospitalar e ambulatorial, com o apoio de seus preceptores, em parceria com o Governo do Estado.

Esta iniciativa visa auxiliar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos e contribuir para a formação de profissionais com perfis adequados às necessidades e políticas de Saúde do estado, com foco nas diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS.