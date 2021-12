Deputados apresentam emenda ao orçamento de 2022 que garante curso de formação a cadastro de reserva da Civil

O impasse da não convocação do cadastro de reserva da Polícia Civil não tem data para ser definido e os debates gerado pela situação se intensificam com as discussões sobre o orçamento previsto para Estado do Acre em 2022.

Representantes do cadastro de reserva estiveram na Assembleia Legislativa para participar da discussão dos investimentos para a Segurança, na esperança que o orçamento traga a previsão de convocação deles para a academia de polícia.

A emenda coletiva apresentada pelos deputados, prevê o acréscimo de R$ 7 milhões para a Segurança Pública, oriundos da reserva de contingência, para ser usado na academia de formação da Polícia Civil, visando garantir a formação de novos agentes a serem convocados.

Apesar de boa parte dos deputados estarem favorável à emenda e com isso, é bem provável que ela seja aprovada na Casa, mas o deputado Roberto Duarte lembrou que ela pode ser vetada pelo Governo.

Quanto a um possível veto, o deputado Neném Almeida (Podemos) disse que o veto pode ser derrubado pelos deputados: “Podemos fazer isso”