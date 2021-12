Deracre garante retomada de canal urbano em Rodrigues Alves

Nesta semana, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) e Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) retomaram execução da obra de construção de um canal urbano à céu aberto de 250 metros de extensão no município de Rodrigues Alves.

A obra tem sido executada desde nesta semana e conta a utilização de uma escavadeira hidráulica, um caminhão basculante e um caminhão de apoio. De acordo com o presidente do Deracre, Petronio Antunes, foi feita a instalação do canteiro de obras e uma frente de serviço tem atuado na obra.

“É uma obra não concluída pela gestão anterior e o governador Gladson Cameli determinou a retomada imediata da obra e o Deracre atendeu à solicitação e estamos trabalhando para que seja entregue até o final do ano”, enfatizou o presidente do Deracre.

Segundo o engenheiro responsável, Evanilson Oliveira do Deracre em Rodrigues Alves, a iniciativa garante o escoamento das águas. “A abertura de um canal garante o escoamento final das águas pluviais, oriundas, da cidade”, disse o engenheiro.

O gerente do Deracre em Cruzeiro do Sul, Luciano Oliveira, afirmou que a obra deve mudar a paisagem, agregar bem-estar e segurança. “Uma obra vai dar um novo cenário para esse canal, é uma obra que vai beneficiar toda população de Rodrigues Alves”, ressalta.

Em 2021, o governo do Estado, por meio do Deracre destinou para Rodrigues Alves R$ 153 mil em investimentos. A iniciativa do governo estadual, garantiu também R$ 450 mil no melhoramento de ramais. O Deracre segue avançando com as obras em todo o estado.