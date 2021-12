Dj Alok presta apoio a líder Yawanawá após delicada cirurgia em SP; saiba mais

Instagram: @jackiepinheiroac

Txai

O DJ Alok, considerado o quinto melhor DJ do mundo pela Revista Mag, realmente conquistou o coração dos acreanos e dos brasileiros. Além de todos os trabalhos sociais que vem realizando pela causa indígena, como a sua participação na mobilização de indígenas contra o Marco Temporal e o projeto musical com etnias acreanas, ele também demonstra amizade sincera pelas lideranças locais. Exemplo disso foi o apoio que deu ao líder indígena Tashka Yawanawá, quando este foi submetido recentemente a uma delicada cirurgia na cidade de São Paulo-SP, segundo ele próprio divulgou em suas redes sociais. Um verdadeiro txai!

Celebração

A colunista social Roberta Lima celebrou esse ano o seu aniversário, assinalado em 2 de novembro, em Fortaleza-CE, ao lado da filha Karenna. Foram muitos passeios e muitas fotos lindas em seu Feed no Instagram, que encantaram os seus seguidores. Ela merece!

Férias no Nordeste

Sempre que pode, o colunista social Moisés Alencastro visita o seu Ceará, para amenizar a saudade da terra Natal, da família e dos amigos. Ele chegou recentemente de férias maravilhosas naquele Estado e seus seguidores puderam acompanhar alguns dos programas que fez, além da boa forma que exibiu nos clicks.

B-Day da Lulu

Com o tradicional café da manhã em família e um almoço surpresa no Tardezinha Grill, a ilustradora Luíza Pinheiro celebrou mais um ano de vida no dia 25. Ela amou chegar no restaurante e encontrar familiares e um grupo grande de amigos que convivem com ela com mais frequência.

Degustação no Point do Pato

Nessa segunda-feira, 29, a querida chef de cozinha Socorro Jorge reuniu um grupo de colunistas sociais no restaurante Point do Pato para uma noite agradável de degustação, na qual apresentou o novo prato da casa, o risoto ao point do pato. O prato é feito com arroz bem cremoso, camarão, avium, pirarucu fresco, jambu e castanhas laminadas, que trazem mais equilíbrio ao paladar. Foi aprovado com louvor e passa a integrar o cardápio do restaurante!

Festa Pink Party Emyne

Com festa temática na cor pink, as influenciadoras digitais e grandes amigas Iasmyne Sampaio e Emily Aguiar celebraram seus aniversários no dia 26 de novembro, no Espaço Gran Reserva. A party ganhou o nome de Emyne, uma junção dos dois nomes, e ofereceu aos convidados um jantar especial, decoração exuberante, atrações musicais diversas, drinks e bebidas, além da presença de amigos, familiares e parceiros. Elas comandaram o agito até o dia raiar! Vejam alguns clicks registrados pelo fotógrafo Júnior Aguiar.

Livro será lançado no dia 5

A cidade de Rio Branco recebe no dia 5 de dezembro o pesquisador e autor cearense Antônio de Pádua Vasconcelos para o lançamento do livro “Mestre Adamir: um pacificador”, uma biografia que conta a trajetória de vida de um dos dirigentes do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal. O lançamento será às 19h, no Núcleo João Lango Moura.

***

Em 290 páginas, o livro traz com riqueza de detalhes a vida repleta de exemplos morais e pacificadores do Mestre Adamir, que recebeu a estrela de Mestre e o título de “Zelo ao Mestre” pelo próprio Mestre Gabriel. Um conteúdo rico, ilustrado com fotografias, depoimentos, acontecimentos históricos e com uma narrativa encantadora.

Edição on line do Festival Samaúma reúne música e diversidade

Com o intuito de celebrar a diversidade, a segunda edição do Festival Samaúma será realizada este ano em versão digital, em razão da pandemia de Covid-19, nos próximos dias 4 e 5 de dezembro (sábado e domingo), a partir de 19h, no canal YouTube.com/gifttalentoscanal.

***

O Festival Samaúma nasceu de maneira espontânea, idealizado por um grupo de produtores culturais que acreditam na música feita por artistas locais. Nesse ano, o festival reúne da música autoral acreana, com a participação de dez bandas, mesclando a experiência de artistas como Pia Vila, Los Porongas, Brunno Damasceno e Dito Bruzugu com a nova safra de artistas dos grupos Ellu, Duda Modesto, Elemental, Trilobitas e a dupla Maya Dourado e Leandre. Um dos pontos altos é a participação do grupo Hui Dewe Keneya, que reúne indígenas da etnia Huni Kuin, com uma rica sonoridade ancestral.

Festival Samaúma foi financiado pela Lei Aldir Blanc

As apresentações foram gravadas pela equipe da Gift Talentos e North Wide, em setembro, com locação no Theatro Hélio Melo. O Festival Samaúma é um projeto financiado pela Lei Aldir Blanc do Governo Federal, por meio do Governo do Estado do Acre e da Fundação Estadual de Cultura Elias Mansour, com apoio cultural da Made In Acre, Indie, Alugue Fest, Café Contri e Indústria Miragina. Para saber mais informações sobre o festival siga a página @festivalsamauma no Instagram. As fotos são de Cassisplay @cassisplay.

Mulheres da Indústria realizam segundo chá beneficente

Com o objetivo de auxiliar a Ala Infantil do Hospital do Câncer – Unacon, será realizado o 2º Chá das Mulheres da Indústria, no próximo dia 8 de dezembro, às 19h, no AFA Jardim. A noite será uma confraternização entre mulheres da indústria e que apoiam a causa, com um coquetel especial, atrações musicais, desfile de moda, bazar solidário, sorteios de brindes, cabine de massagem, espaço para fotos, entre outras atrações. Os convites estão à venda através dos telefones 3212-4202 e 3212-4203. Vamos nos unir a essa causa!

Estive presente na reunião ocorrida na Fieac, no dia 30, com a presença da presidente em exercício, Ray Holanda, o assessor de Relações Institucionais da FIEAC, Assurbanipal Mesquita, a miss Acre Juliana Melo e mulheres da Indústria

No sul do país

De férias no sul do país, os jornalistas Brenna Amâncio e Tiago Martinello, que já passaram por Santa Catarina e ontem, 30, fizeram esse registro em Gramado-RS.

Despedida

Nossa solidariedade à promoter e querida amiga Meyre Manaus, pela partida do seu esposo, o jornalista Juarez Di Cesaris, a quem chamava carinhosamente de “Vida”. Ele faleceu no dia 25, em São Paulo, em decorrência de câncer no pâncreas. Dono de voz marcante, Di Cesaris foi um dos pioneiros do jornalismo acreano.

Eu Vi a Lua

O escritor e jornalista Edson Lodi lançou o livro ‘Eu Vi a Lua’, no dia 24, no Theatro Hélio Melo, durante o evento em celebração ao Dia da Cultura Ayahuasqueira. A sessão de autógrafos foi realizada logo após a cerimônia, no Memorial dos Autonomistas.

Benditas férias

Após alguns dias de férias muito felizes no Ceará, onde fui ciceroneada pelo casal André Marques e Luana Couto – e seus filhos gêmeos Ana Lys e André Luís -, estou de volta ao batente. Em Fortaleza, encontrei com parte da colônia acreana que reside naquela cidade, entre eles os amigos Patrycia Coelho e Marcos Afonso Pontes, os irmãos José Aysson e César Rosas, Fernando França e a sua simpática esposa Kalu. Já estou saudades!

O Boticário usa a memória olfativa como conceito da campanha de Natal

Mágica, sensível e comovente, a campanha do Boticário, marca já reconhecida por contar histórias reais, se inspirou na obra O Pequeno Príncipe para nortear a campanha de Natal deste ano, que lança luz sobre reconexão por meio da memória olfativa. O conceito do filme teve como ponto de partida o cenário pandêmico e o futuro pós-pandemia para depositar mensagens de otimismo e esperança, no encerramento de mais um ano marcado pelo isolamento social.

***

Especialista em perfumaria há mais de 40 anos, o Boticário aliou seu core-business ao desejo de devolver os cheiros da vida para as pessoas neste Natal. O sentido, que muitas pessoas perderam durante a pandemia, aparece como elemento central no filme conceito da campanha.

***

Isolada no seu próprio mundo, a protagonista do filme representa as pessoas que, durante a pandemia da Covid-19, estiveram distantes de familiares e amigos. Em uma retrospectiva, com narração de trechos do clássico “O Pequeno Príncipe”, ela relembra algumas das cenas frequentes ao longo do ano: a emoção da alta de quem venceu o vírus; as videochamadas como recurso para estar nos momentos mais importantes; os vizinhos se encontrando nas janelas ou sacadas para dar uma dose de alegria em meio aos desafios.

Centro de Pesquisa do Olfato

A AlmapBBDO idealizou o filme que transmite a essência do amor, atrelada ao gesto de valorizar momentos e conectar pessoas pelo olfato, sentido mais complexo do corpo humano, capaz de evocar memórias, emoções e conectar pessoas a momentos, independente da distância física. O olfato também permeou a criação do Centro de Pesquisa do Olfato, área dedicada ao estudo do sentido, que, por meio do desenvolvimento tecnológico e científico, tem como objetivo fomentar e difundir conhecimento em torno do tema. O centro reunirá profissionais multidisciplinares que atuam em áreas como ciência e inovação para gerar conhecimento e incentivar pesquisas visando o bem-estar e qualidade de vida da sociedade.

***

Como uma das iniciativas do Centro no pilar de Diversidade Sensorial, a marca apresenta o recurso de acessibilidade olfativa #QueCheiroTem, idealizada pela W3haus, agência do Boticário para redes sociais. A hashtag expande a cultura da acessibilidade nas redes sociais ao fornecer elementos descritivos para quem não pode sentir o cheiro das fragrâncias da marca – seja por perda de olfato ou por outra razão.

Assista: