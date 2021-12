Dono de bar descobre festa secreta de Natal dos funcionários por câmera de vigilância

O dono de um bar no Reino Unido viveu um cenário que poderia ter acontecido com o executivo de Bill Murray em ‘Os Fantasmas Contra-Atacam’ (1988), que não está nem aí para o Natal, ou com o protagonista de Nicolas Cage em ‘Um Homem de Família’ (2000), que descobre uma versão alternativa da sua vida em meio às festas de fim de ano. O homem da vida real simplesmente descobriu que seus funcionários organizaram uma comemoração natalina sem a presença dele no seu ambiente de trabalho.

Paul Gallagher, sócio do The Definitely Maybe Bar em Bolton, na Inglaterra, descobriu a confraternização secreta ao acessar as câmeras de vigilância do estabelecimento na noite da última segunda-feira (20). Ao sintonizar as filmagens em tempo real para verificar o movimento do local, ele se deparou com a imagem de 10 colaboradores reunidos numa mesa com gorrinhos de Papai Noel.

Os funcionários até haviam contratado um músico para fazer uma apresentação ao vivo – e, quando se deram conta de que a câmera do salão ainda estava ligada, posaram sorridentes para ela (alguns trabalhadores até mostraram o dedo do meio).

