Dupla invade casa no AC, tortura idosos e joga gasolina em vítimas; crime choca população

A Polícia Civil prendeu na madrugada desta segunda-feira (13), em Feijó, M.S.G, de 30 anos, e apreendeu o adolescente J.R.A.L, de 17 anos, pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas.

Os dois invadiram uma casa de um casal de idosos no último dia 6, na zona rural do município. Depois que rederam, amarraram e agrediram as vítimas, os criminosos jogaram gasolina em seus corpos, deixando inúmeras lesões.

Após o ocorrido, os dois fugiram do local com alguns pertences. M.S.G, que era foragido da justiça, tentou se esconder em uma colocação próxima, mas foi pego pela polícia. O adolescente foi encontrado em um posto de gasolina na saída da cidade.

“A cada dia renovamos o compromisso de bem servir à sociedade feijoense. Quero agradecer ao empenho da nossa Polícia Civil e o apoio da Polícia Militar para apreender o menor. Em tempo curto a Polícia Civil identificou, representou e efetivou as prisões dos envolvidos”, ressaltou o delegado Railson Ferreira.