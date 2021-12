Durante briga em frente à escola, jovem tem parte do cabelo ‘arrancada’ e desmaia na rua; vídeo

As agressões físicas foram registradas, na tarde de quinta-feira (9), em frente a escola estadual José Maria Hugo Rodrigues, no Conjunto Residencial Mata do Jacinto, região norte de Campo Grande. Nas imagens, cerca de 15 jovens se reúnem ao redor das adolescentes que discutem. Alguns ainda tentam separá-las, mas em certo momento elas caem ao chão, se chutam e uma puxa consideravelmente o cabelo da outra, arrancando um tufo de cabelo.

Jovem exibe tufo de cabelo arrancado durante briga. — Foto: Reprodução/RedesSociais

Após as agressões, a jovem que perdeu parte do cabelo desmaiou e precisou ser carregada até uma calçada, onde foi socorrida. Aos poucos, ela recobrou a consciência e foi amparada por amigos.

Segundo informações da Polícia Militar, não houve chamados para ocorrência no local. A secretaria estadual de Educação (SED) informou que após tomar conhecimento do ocorrido, a direção da escola entrou em contato com os pais das alunas envolvidas para comunicar a situação.