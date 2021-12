Dynho pede para ficar na ‘Fazenda’ segurando foto de Mirella

Dynho está na roça desta terça-feira (14) junto com Rico, Solange e Sthé. E o peão arranjou um jeito inusitado de pedir ao público para permanecer em ‘A Fazenda’. Durante o programa da última segunda-feira (13), ele segurava uma foto de MC Mirella pedindo votos para continuar no reality.

Os internautas, é claro, não perdoaram. Dynho virou piada no Twitter, já que Mirella anunciou o fim do casamento depois de não aprovar o comportamento do marido com a colega de confinamento, Sthé.

“Pelo amor de Deus! Dynho segurando uma foto dele com a MC Mrella!”, escreveu um internauta. “Tô rindo. E muito. Alguém avisa a vergonha que ele está passando?”, pediu outra. “A vergonha alheia que é o Dynho segurando a foto da Mirella pra pedir voto”, pontuou mais uma.