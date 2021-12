“É uma vergonha o que está acontecendo”, dispara Roberto Duarte sobre a situação do cadastro de reserva da Polícia Civil

O deputado estadual, Roberto Duarte (MDB), durante sessão na Assembleia Legislativa (Aleac) nesta terça-feira, 7, questionou mais uma vez a situação dos aprovados do cadastro de reserva da Polícia Civil que estão aguardando pelo chamamento do governo do Acre.

Antes da sessão iniciar na Aleac, o deputado convidou Jorge Souza Pequeno, 24 anos, natural de Cruzeiro do Sul, que se acorrentou em frente ao Palácio Rio Branco, desde quarta-feira, 01, para dentro da Casa do Povo.

De Cruzeiro do Sul, o jovem está há 7 dias acorrentado e sem contato com nenhum representante do governo.

“Eles querem diálogo. O Brasil precisa saber disso. São mais de 1500 cargos comissionados, além dos secretários e o governador não enviou ninguém para conversar com eles. Queremos ver o nome desses jovens no diário oficial, sendo convocados para a academia de polícia. Vamos seguir nessa luta”, afirmou Roberto Duarte.

Além disso, o deputado declarou apoio aos servidores da Educação que estão protestando na Aleac pelo abono salarial.

“Quem mantém essa casa viva e trabalhando são os servidores efetivos, como os professores, eles merecem ser ouvidos”, encerrou com relação aos servidores da educação.