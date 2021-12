Editais concurso Amazonas lançados; provas podem ser aplicadas em fevereiro

As informações dos três editas lançados de órgãos da Segurança Pública do Amazonas (concurso Amazonas) não param!

Após a solenidade com presença de diversas autoridades, entre elas os comandantes-gerais das corporações militares (PM AM e Corpo de Bombeiros), secretário de Segurança Pública e deputados estaduais, a nova informação é de que as provas objetivas desses concursos podem ser aplicadas já em fevereiro de 2022!

De acordo com informações publicadas nas redes sociais, as provas objetivas podem ser aplicadas nas seguintes datas (concurso Amazonas):

PM AM: 6/2/2022;

CBM AM: 13/2/2022;

SSP AM: 20/2/2022;

Os editais podem ser publicados ainda hoje no site da FGV, banca organizadora dos editais (concurso Amazonas). O quantitativo de vagas para cada órgão ficou da seguinte forma:

PM AM 1.000 vagas para o cargo de Soldado; 320 vagas para o cargo de Oficial; 30 vagas para cargo de Oficial da Saúde;



Bombeiros AM 53 vagas para Oficial; 400 vagas para Praça;



SSP AM 10 vagas para Técnico de nível superior; 140 vagas para Assistente Operacional;



De acordo com o projeto básico do concurso Amazonas, os editais podem ser realizados nas seguintes etapas:

Bombeiros AM:

Prova objetiva

Avaliação Médica, Odontológica e Toxicologica;

Exame físico;

Exame psicotécnico;

Investigação social;

Entrega de documentos;

PM AM (concurso Amazonas)

Prova objetiva (todos os cargos);

Prova de título (somente para o cargo de Oficial de Saúde);

Avaliação Médica, Odontológica e Toxicológica (todos os cargos);

Exame físico (todos os cargos);

Investigação social (todos os cargos);

Exame psicotécnico (todos os cargos);

Entrega de documentos (todos os cargos);

SSP AM

Prova objetiva (todos os cargos);

Prova de título (somente para o cargo de Técnico de Nível Superior);

Avaliação Médica e Odontológica (todos os cargos);

Exame toxicológico (todos os cargos);

Exame psicotécnico (todos os cargos);

Investigação social (todos os cargos);

O projeto básico ainda ressalta que a etapa de Investigação social ficará sob responsabilidade da contratante, sendo que o dever da contratada será a convocação e a divulgação de resultados. (concurso Amazonas)