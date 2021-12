Editais do concurso da Polícia Civil são lançados com 362 vagas

O Governo do Amazonas lançou, nesta sexta-feira (17), os editais do concurso público da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), com 362 vagas. O certame é organizado pela Fundação Getulio Vargas e terá vagas para os cargos de delegado de polícia, investigador, escrivão, perito criminal, médico legista e odontolegista.