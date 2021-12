Edital do concurso CGU deve ser publicado na segunda quinzena de dezembro

Conforme informamos no mês passado, a Controladoria Geral da União planejava a publicação do edital de concurso público para o órgão (concurso CGU) no dia 1 de dezembro, porém nada aconteceu, aumentando a ansiedade dos concurseiros pelo novo certame.

Agora, a nova informação é de que o edital deve ser publicado na segunda quinzena de dezembro.

De acordo com a assessoria do órgão, devido a um atraso nos trâmites para a contratação da banca organizadora, a publicação do novo edital acabou atrasando.

Assim como o TCU, o certame da CGU será organizado pela banca FGV e vai ofertar 375 vagas, sendo para o cargo de auditor (diversas especialidades). As demais 75 serão destinadas ao cargo de técnico, que exige apenas nível médio.

Abaixo, você confere a possível divisão de vagas do concurso CGU por localidade:

Auditor Prova Tipo I: Acre: 5 ampla + 1 para negros Amazonas: 6 ampla + 1 para negros Amapá: 5 ampla + 1 para negros Pará: 8 ampla + 2 para negros Rondônia: 4 ampla + 1 para negros Roraima: 5 ampla + 1 para negros Tocantins: 5 ampla + 1 para negros Distrito Federal: 64 ampla + 16 para negros Prova Tipo II: Distrito Federal: 64 ampla + 16 para negros Prova Tipo III: Distrito Federal: 32 ampla + 8 para negros Prova Tipo IV: Distrito Federal: 42 ampla + 12 para negros

Técnico Acre: 2 vagas ampla concorrência; nenhuma para negros Amazonas: 3 ampla + 1 para negros Amapá: 3 ampla + 1 para negros Pará: 3 ampla + 1 para negros Rondônia: 3 ampla + 1 para negros Roraima: 2 ampla + 1 para negros Tocantins: 2 ampla + 1 para negros Distrito Federal: 41 ampla + 10 para negros



Abaixo você confere o cronograma de etapas do edital do concurso CGU:

O salário inicial de um Auditor Federal de Finanças e Controle é de R$ 19.197,06, enquanto que o Técnico Federal de Finanças e Controle possui vencimento inicial de R$ 7.283,31.

Resumo concurso CGU