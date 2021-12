Efeito Ômicron? Pela primeira vez, mundo ultrapassa 1 milhão de casos de Covid em 24h

Pela primeira vez, foram registrados no mundo mais de um milhão de casos de Covid-19 em um único dia. Em 27 de dezembro, a plataforma “Our World in Data”, associada à Universidade de Oxford, anotou o recorde de 1,4 milhão de casos em 24 horas.

A primeira grande marca havia sido registrada em 7 de janeiro deste ano, com quase 900 mil infectados, três meses depois os números já foram ultrapassados três vezes. Os dados vêm sendo compilados desde janeiro de 2020, quando surgiram os primeiros casos de Covid-19 na China.

– 7 de janeiro de 2021: 892,8 mil

– 22 de abril de 2021: 902,6 mil

– 23 de abril de 2021: 904,4 mil

– 28 de abril de 2021: 905,8 mil

– 23 de dezembro de 2021: 983,3 mil

– 27 de dezembro de 2021: 1,4 milhão

A variante Ômicron, surgida em novembro e já em circulação global, impulsiona o novo pico de casos. Apesar de ser menos letal que as outras versões do vírus, a Ômicron vem se espalhando de maneira muito rápida.

Neste novo momento da pandemia, os Estados Unidos lideram o crescimento de casos, foram 512.553 diagnósticos na segunda-feira, cerca de 37% do total. Em seguida, veio o Reino Unido, com 318.699 casos (equivalente a 23%) e a Espanha – com cerca de 15% do total.

