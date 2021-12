Eleições 2022: TSE unifica horário de votação em todo o país; no AC iniciará às 6h da manhã

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu na noite desta terça-feira (14), pela unificação do horário de votação em todo o Brasil nas eleições de 2022, ou seja, os estados deverão seguir o horário de Brasília, e não o horário local. Isso significa que Acre a votação inicia às 6h da manhã e encerra às 15h, por causa do fuso horário.

O Acre não é o único que sofre alteração no horário -apesar de ser o que enfrentará uma mudança maior-, no Amazonas, em Rondônia, em Roraima, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, onde o fuso é uma hora a menos em relação à capital federal, a votação será das 7h às 16h. A Ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco, também terá alteração: das 9h às 18h.

A bancada federal do Acre chegou a propor uma audiência com o presidente do TSE, o ministro Luís Roberto Barroso, para buscar uma alternativa, mas não deu tempo, a decisão saiu ainda nesta terça. O ministro relator, Edson Fachin, citou que recebeu do Tribunal Regional Eleitoral do Acre uma proposta alternativa para a votação começar às 7h e seguir até as 16h. Segundo Fachin, o argumento utilizado pela corte foi a dificuldade de acesso. Fachin disse ser sensível ao pedido e pediu uma posição do TSE.

Barroso reconheceu que a mudança pode gerar transtornos, mas defendeu que é preciso priorizar a totalização do resultado, citando inclusive o horário do Acre como um dos motivos para a decisão.

“No registro histórico que tivemos nas eleições de 2014, a diferença no horário de encerramento da votação, em quase todo o país e no estado do Acre, produziu interpretações, teorias conspiratórias e problemas que nós gostaríamos de evitar para assegurar a tranquilidade do processo eleitoral brasileiro”, argumentou. “O TSE dará as autoridades eleitorais do Acre todo o apoio para adaptação das circunstâncias do processo eleitoral ao horário nacional”, completou.

Em 2014, durante o processo de totalização dos votos, os candidatos Aécio Neves e Dilma Rousseff se alternaram na liderança da contagem de votos. O fato ocorreu em função do andamento dos dados que chegavam da Justiça Eleitoral do estados. No entanto, a disputa acirrada foi apontada como suposta fraude na contabilização eletrônica dos votos, fato que nunca ocorreu.

A deputada federal acreana Perpétua Almeida (PCdoB), se manifestou sobre a decisão: “A decisão obriga os acreanos a iniciarem a votação as 6hs da manhã e encerrar as 15hs. Por q só o Acre tem que ser sacrificado? Por q não exigir sacrifício de todo o país? Não aceitaremos isso!”.

Além da mudança no horário, o TSE aprovou outras três resoluções: liberou o impulsionamento de conteúdo político na internet durante o período de pré-campanha, criou procedimentos para pedidos de direito de resposta e sobre fiscalização das contas de partidos que vão se unir em federações.