Elenco do PSG “renova” contrato de Mbappé até 2050 em festa de aniversário do craque

Verratti, Donnarumma, Sergio Ramos e vários jogadores do PSG prestigiaram a festa de aniversário de Kylian Mbappé na noite da última segunda-feira. E como presente pelos 23 anos do atacante, os jogadores deram uma camisa do PSG para o atleta com o número “2050”, numa brincadeira sugerindo que o atacante vai renovar seu contrato com o PSG. Neymar não é visto na foto que foi postada pelo lateral Bernat.