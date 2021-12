Em ação na fronteira Paraguai/Brasil, 10 pessoas são presas com ‘arsenal de guerra’, drogas e veículos

A ação da polícia paraguaia iniciou às 6h. Na 1ª casa foram encontrados inúmeros cartuchos de armas de vários calibres, duas espingardas, um revólver e um celular.

Já na segunda residência, apenas um homem foi preso. No terceiro local foram apreendidos inúmeras embalagens com maconha, quatro telefones e um carro de carga, além de terem prendido dois suspeitos.

No último ponto da operação foram encontradas duas espingardas, uma metralhadora, várias munições, celulares, uma caminhonete e quatro motos. No local, 573 kg de maconha foram confiscadas pela polícia do Paraguai, com outros seis homens.