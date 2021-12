Em boletim, Friale alerta sobre chuvas intensas pelos próximos dias em todo Acre: “Chuvas diárias”

O pesquisador Davi Friale emitiu um alerta de chuvas intensas para os próximos cinco dias no Acre e regiões próximas, pelo menos até o próximo sábado, 11. De acordo com Friale, a diminuição dessas chuvas ocorre apenas na quarta-feira, 8, sendo retomadas na quinta-feira até o sábado.

“A semana será com tempo instável, chuvas diárias, a qualquer hora, principalmente na parte da tarde e no início da noite. Nas últimas 48h, como previsto e anunciado por nós, choveu intensamente na maioria dos municípios do Acre, de Rondônia e da Bolívia”, escreve

Segundo o pesquisador, no próximo ano as chuvas ficarão dentro da média, por isso, não há motivos para preocupação alarmantes quanto às enchentes provocadas pelos rios. “A partir de janeiro, as chuvas ficarão dentro da média, tendo em vista a tendência de diminuição da temperatura das águas superficiais do oceano Atlântico. Assim, no próximo ano, poderão ocorrer apenas enchentes normais, sem maiores preocupações”, afirma.

Choveu mais de 100mm no Acre em apenas 24h

Confira registros pluviométricos em apenas 24 horas no Acre, entre 10h de domingo e 10h desta segunda-feira, feitos pelo Instituto Nacional de Meteorologia e pela Agência Nacional de Águas, desprezando-se as casas decimais: Manuel Urbano registrou 101mm, Assis Brasil 88mm, Tarauacá 71mm, Xapuri 53mm, Brasileia 40mm e capital Rio Branco 57mm.