Em Bujari, réus reincidentes que vendiam e cultivavam maconha são condenados pela Justiça

Ainda cabe recurso da sentença condenatória junto à Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre.

Segundo o Ministério Público do Acre (MPAC), os denunciados foram presos em flagrante após uma denúncia anônima recebida pela Polícia Militar. Mesmo tendo fugido do local com a chegada dos agentes de segurança, os réus foram localizados com o acionamento da localização das tornozeleiras, que indicou que ambos se encontravam nas proximidades.

O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bujari condenou dois homens a mais de 30 anos de prisão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, com cultivo de entorpecentes.

