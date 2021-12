Em cartinha para Papai Noel, menina no Acre pede vestido para usar na ceia de Natal: “Ficarei feliz”

A Campanha “Papai Noel dos Correios 2021” iniciou no último dia 19 de novembro e diversas cartinhas já foram enviadas no Acre. Uma dessas cartinhas, está a de uma garota de 9 anos, que pede um vestido para usar na ceia de Natal.

“Querido Papai Noel, neste Natal queria muito ganhar um vestido para usar na ceia de noite. Eu estudei muito esse ano, obedeci minha mãe. Minha vovó morreu de Covid-19, então ajudei meu pai a ficar forte e não chorar […]”

A iniciativa existe há mais de 30 anos no Brasil, com o recebimento de cartinhas de diversas crianças da comunidade civil e escolar que são disponibilizadas para serem adotadas para presentear as crianças. Qualquer pessoa pode adotar uma cartinha, basta acessar o site.

Além disso, a garotinha faz um desenho de uma garota com vestido de mangas e em outro trecho da carta, a menina fala que ficaria muito feliz caso ganhasse o vestido. “Eu ajudei a limpar a casa, escovei meus dentes, ajudei minha mãe com meu irmãozinho de 2 anos, eu às vezes cometo erros mas todo mundo comete erros às vezes. Eu ficaria muito feliz quando ganhar meu vestido. Um beijo”.