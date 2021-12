Em depoimento, menino resgatado em Manaus após maus-tratos conta que dormia acorrentado todos os dias

“Havia um protocolo na casa de acorrentar essa criança durante as noites e soltar a criança pela manhã. Durante as noites, se ele tivesse vontade de fazer necessidades fisiológicas, fazia ali mesmo”, explicou a delegada Joyce Coelho.

No domingo (5), ele foi espancado pela última vez, porque pegou duas uvas que estavam no chão.

Para a polícia, mesmo não espancando o menino, a madrasta era quem comandava as sessões de tortura. Em uma conversa com o marido por aplicativo de mensagens, ela diz estar preocupada com a sogra, pois ela poderia denunciar as agressões.

O pai descarta essa possibilidade. Ela, então, manda que o pai mantenha o menino preso o tempo todo

Em outra conversa, o pai admite que bate no filho para ele ir tomar banho. A mulher responde que o menino só sabe tomar banho se apanhar.

Em outra mensagem, o homem reclama que o filho não o deixa assistir à novela. Ela, então, sugere que o marido bata no filho com um pedaço de pau, porque o menino está “chateando demais”.

O o casal foi preso, em flagrante por crime de tortura, na manhã de segunda-feira (6). Em depoimento à polícia, o pai contou que acorrentava a criança todas as noites pelo fato de o menino urinar na cama da irmã mais nova e também tomar o iogurte dela.

Na terça-feira (7), a Justiça decretou a prisão preventiva do pai e madrasta. Na prática, significa que eles ficarão presos até o julgamento.

“Ele relatou diversas surras, diversos espancamentos, com diversos objetos. Ele tem lesões na cabeça, lesões pelo corpo. As maiores lesões são nas nádegas, onde eles costumam bater em cima das lesões já feitas antes e isso provoca uma dor intensa nessa criança, relatado por ele”,