Não sabe o que fazer neste domingo (12)? A gente te ajuda. Junto com a Acre Fest Eventos, o ContilNet separou as principais festas para você poder aproveitar o último dia do fim de semana, na Capital e no interior.

Tem sertanejo, pagode, samba e os mais variados gêneros musicais; além, é claro, de muita promoção de cerveja gelada!

Confira as opções: