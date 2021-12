Em família: Verstappen é quarto filho de ex-F1 a conquistar título mundial

Ao longo desse período, Jos Verstappen só conquistou dois pódios: dois terceiros lugares no GP da Hungria e no GP da Bélgica de 1994, pela Benetton. Ficou marcado na F1 pelo acidente sério que sofreu no mesmo ano, quando seu carro pegou fogo nos boxes em Hockenheim.

Campeão em 1996 pela Williams (o penúltimo título da equipe na F1), Damon Hill foi o primeiro piloto a igualar o feito do pai campeão – Graham Hill, bicampeão da categoria em 1962 e 1968, e até agora único piloto a conquistar a Tríplice coroa do Automobilismo faturando as 24 Horas de LeMans, as 500 Milhas de Indianápolis e cinco triunfos no GP de Mônaco.